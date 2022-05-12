Nice taraftarı Fransa’da Emiliano Sala ile dalga geçti! Galtier küplere bindi…

Nice taraftarları uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile dalga geçti. Teknik Direktör Christophe Galtier kendi taraftarlarına yaptıkları çirkin eylem nedeniyle ateş püskürdü. Dünya gündemi Galtier'ın sözleriyle çalkalandı.

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Fransa Ligi skandal bir olayla gündeme geldi… Ligue 1 ekiplerinden Nice’in taraftarları, Nantes ile oynanan Fransa Kupası finalinin ardından inanılmaz bir skandala imza attı.

Nantes’a 1-0 mağlup olarak kupanın dışında kalan Nice’te tribünler, 2019’da Nantes’tan Cardiff City’e transfer olmak için bindiği özel uçağın düşmesi sonucu vefat eden Emiliano Sala ile dalga geçti. Karşılaşmanın devam ettiği sırada tribünlerin bir bölümü Emiliano Sala için “Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında” tezahüratı yaptı.

Olayın medyada gündem olmasının ardından dün gece oynanan Saint Etienne karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinen Nice Teknik Direktrü Christophe Galtier, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Lille’de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte şampiyonluk yaşadıktan sonra Nice’in başına geçen Galtier kendi taraftarlarına çok sert ifadelerle yüklendi.

”YÜZLERİNE DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLERİM”

55 yaşındaki teknik adam, “Duyduklarımı tanımlayacak söz bulamıyorum. Soyunma odasına girdiğimiz an gündemimiz galibiyeti kutlamak değildi, oyuncularımın duyduğu tezahüratlardı” şeklinde başlayan ifadelerini şöyle sürdürdü:

”Kulübün konuya ilişkin bir açıklama yaptığını biliyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala’nın ailesinden ve Nantes Kulübü'nden özür dilediğimizi belirtmek istiyorum. Bir stadyumda çok şey duyabilirsiniz. Burada tezahürat yapan birkaç kişiden bahsediyorum, birkaç kişi ama seslerini duyabilirsiniz. Üç kişi değildiler. Bu söyleyeceğimden rahatsız olurlarsa eğer, antrenmana gelebilirler, yüzlerine de aynı şeyleri söylerim.”

“B*KUN İÇİNDEYİZ DEMEKTİR”

Tribünler toplumun aynasıdır sözünü hatırlatan Galtier, “Bizim toplumumuz buysa eğer, inanın bana b*kun içindeyiz demektir. Duyduklarım kabul edilebilir şeyler değildi. Oyuncularımıza laflar atıldı, kupa maçının hakemi sayın Frappart'a küfürler oldu. Oysa ki kupayı bize kendisi kaybettirmedi, biz kendimiz kaybettik. Tüm bunların arasında, trajik bir kazada yaşamını yitiren birinin isminin neden geçtiğini anlayamıyorum. Sürrealist bir olay benim için. Diyecek söz bulamıyorum. Evlerinde kalsınlar! Böyle şeyler duymamalıyız. Evlerinde kalsınlar! Ölülere küfür etmek için geleceklerse eğer hiç gelmesinler. Şişe atmak için geleceklerse, evlerinde kalsınlar! Bu kişiler olmadan da kazanırız” diye konuştu.

Galtier’ın basın toplantısında kullandığı sözler tüm dünyada geniş yankı buldu. Futbolseverler yaşanan skandala kendi taraftarları olmasına rağmen tepki gösteren tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı.