Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig TV’yi kurarız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yayın ihalesinde gelecek tekliflere cuma gününe kadar süre verdiklerini, umulan teklifin gelmemesi üzerine Süper Lig TV kurulacağını açıkladı.

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Süper Lig’de yeni sezon için yayıncı kuruluş arayışı tüm hızıyla devam ederken gözler 18 Şubat Cuma günü yapılacak yayın ihalesine çevrildi. Kulüplerin beklentisinin çok altında rakamların konuşulduğu ihale öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verilen tekliflerden umulan sonucun çıkmaması halinde ‘Süper Lig TV’ kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı. Tekliflerin bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldığı, en yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmadığı konuşuluyor. Beklenen gelirin elde edilememesi üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. İşte Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları…

‘DECODER SATIŞINI KULÜPLER YAPAR’

“Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler decoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır.”

‘FİYAT YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ’

“Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00’ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz.”

Başkan Nihat Özdemir, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası Murat Sancak’ın ‘Futboldan FETÖ’cüleri temizleyin’ çağrısına da cevap verirken şu sözleri kullandı;

“Bir kulübün başkanına direkt cevap verecek durumda değilim. Konuşan başkanın takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay’dan mı geldi? O kulübün başkanı Süper Lig’de 3. durumda. Sonuç galibiyet olunca hakem iyi, berabere kalınca ya da yenilince hakem kötü zihniyeti kabul etmiyoruz.”