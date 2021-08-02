Nihat Özdemir: Avrupa’da yükselen bir hakemliğimiz var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Yaz Semineri resmi açılışında konuştu. Riva’daki VAR Merkezi’ne Avrupa’nın gıpta ile baktığını söyleyen Özdemir, “Avrupa’da yükselen bir hakemliğimiz var” dedi.

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Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri resmi açılışı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılış için yaptığı konuşmaya, Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen yangın felaketine değinerek başladı. “Derin bir üzüntü yaşıyorum” diyen Özdemir, “İnşallah bu felaketi bir an önce atlatırız. Söndürme çalışmalarında emek veren herkese şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Göreve gelişlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Özdemir, “Siz hakemlerimizle üçüncü sezona hep birlikte hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK’ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı, özel olarak teşekkür ediyorum. Geçen sezon 2692 maç oynandı. Kadın Ligi’ni ve U19 Gelişim Ligleri’ni Antalya’da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen, başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak, hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Özdemir’in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar ise şöyle;

– Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleri ile bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulumuz var. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak, ayrıca VAR kadromuzu genişlettik. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR Sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig’de VAR’ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Tabi bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemlerde artıracağız. Çünkü VAR’ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz.

– Hakemlerimiz her ne kadar, futbolun kısır çekişmeleri arasında kalsa da Avrupa’da hızla seviyesi yükselen bir Türk hakemliğimiz vardır. Sevgili Cüneyt Çakır hocamızın açtığı Avrupa kapısı birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. Geçen yıl Cüneyt Çakır’la birlikte, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde maç yönettiler. FIFA kokartlı 7 hakemimiz de Avrupa’da ülkemizi gururla temsil etmektedir. Cüneyt Çakır, son Avrupa Şampiyonası’nda, yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte görev yaptı ve finaller tarihinin en çok maç yöneten hakemi oldu. Abdülkadir Bitigen, devam eden Tokyo Olimpiyatlarında, VAR kadrosunda yer alıyor. Bizleri onurlandıran hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Serdar Tatlı Başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig’de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız.