Nihat Özdemir istedi, Şenol Güneş gitti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ikinci kez görüştüğü Şenol Güneş’e “Yıprandın bırakman lazım” dedi, tecrübeli hoca da kabul etti. Güneş’e yıl sonuna kadar olan alacağı verilecek.

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TFF kararını verdi, Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Hollanda yenilgisi sonrası sert şekilde eleştirilen Güneş, önceki gün Riva'da federasyon yönetimine sunum yapmış ve Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maçı kazanabileceklerini anlatmıştı. TFF kesin kararını ise dün verdi. İnternet sitesinden yayınlanan veda mesajıyla Güneş'e hizmetleri için teşekkür edildi, “Yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

‘YALVARDILAR' SÖZÜ ETKİLİ OLDU

Ayrılık kararını isteyen isim TFF Başkanı Nihat Özdemir'den başkası değildi. Servet Yardımcı ve Halil Altıntop'un da bulunduğu dünkü toplantıda Özdemir, “Yıprandın, bırakman lazım” dedi, aynı zamanda ‘Gelmem için yalvardılar' sözünün de kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Güneş ise kararı kabul etti ve görevini bıraktı. Bununla birlikte tecrübeli hocaya yıl sonuna kadar olan 10 milyon TL'lik alacağının ödeneceği iddia edildi.

YASİN YILDIRIM: NORVEÇ’E SERGEN YALÇIN

Şenol Güneş'in Euro 2020'deki vücut dili ve takım üzerinde kaybolan etkisi sonun başlangıcıydı. “Gelmem için yalvardılar” açıklamasıyla da kendi ipini çekti. Fiilen bitmişti, dün resmiyete döküldü. Bu yönetimin yeni bir yapılanma yapabileceğine dair umudum yok. En kritik Norveç maçına 1 ay var. Bu maçın aciliyeti düşünüldüğünde ise aklımda tek bir isim var: Sergen Yalçın. 4 maçlığına Sergen Hoca bu takımı hedefe götürür. Yıldızları oynatıyor. Heyecanı, hedefleri var ve aç. Aynı isimler, kulis ve lobiciler uzak olsun. Sistemi olan, ağzı değil taktiği konuşan bir yabancı isim ise uzun vadede şart.

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ERCAN TANER: TEKNİK EKİP DE İYİ OLMALI

Beklenen oldu. Bu kadar ağır bir mağlubiyetin ardından futbolcular gidemeyeceğine göre biri gidecekti. Yeni hoca konusunda iyi düşünülmeli. Piontek ve Derwall modeli gibi uzun vadeli bir plan yapılmalı. Ümit Millilerin başarısızlığını da göz önünde bulundurduğumuzda teknik adamın yanı sıra teknik ekibin de çok iyi oluşturulması şart. Ayrıca hoca adaylığı konusunda aynı isimlere yönelmeyi de doğru bulmuyorum. Yeni bir isim ve yapılanmaya gidilmeli.

LEMİ ÇELİK: MİLLİ RUH GERİ KAZANILMALI

Ayrılık kararı, Şenol Güneş'le işi kan davasına çeviren medyadaki bir takım insanların baskısıyla alındı. Halbuki yarışma devam ediyordu. Norveç galibiyetiyle işler değişirdi. Yenilen bireysel hatalı goller olmasa bu süreç de yaşanmayacaktı. Ülke futbolunda artık kulüp fanatizmi, milli takımın önüne geçti. Kim gelirse gelsin diğer grup taraftar tarafından benimsenmeyecek. Önemli olan milli ruhu, vatanseverliği ve yurtseverliği geri kazanmaktır. Gelecek hoca herkesçe takdir edilen bir isim olmalı.