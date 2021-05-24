Nihat Özdemir: Kuzu kuzu gelecekler lafı benim ağzımdan çıkmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPORTS ekranlarında geride bıraktığımız sezonu değerlendirdi. Seyircili maçlar, VAR sistemi, 1959’dan önceki şampiyonlukları ile ilgili önemli açıklamalar yapan Nihat Özdemir eleştirilere de cevap verdi. İşte Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları…

‘YENİDEN 18 TAKIMA DÖNECEK’

“Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig’den 4’er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz. Bu sene lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı lig zorlu. 38 hafta olacak, 3 maç haftası hafta içinde olacak. 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Çalışmalarını yapıyoruz.”

‘FENERBAHÇE MAÇINDA 452 KİŞİ VARDI’

“Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Deplasman bölümüne de belirli oranda seyirci alacağız. Galatasaray’ın 1-0 yendiği Fenerbahçe maçıyla ilgili Galatasaray’ın şikayeti vardı. O maçın devre arasında İstanbul Emniyet Müdürü yanımda görevli arkadaşı vardı. Saydılar, 452 kişi vardı. İstanbul Emniyet Müdürü şahidimdir, sayı 452’ydi. Giresun’da 1000 civarı seyirci vardı. Biz polis değiliz. Maç kimin stadındaysa, maçı organize eden o takımdır. Adana Demirspor sahasında maç varsa sorumlusu Adana Demirspor’dur.”

‘1959 ÖNCESİ KARARINI EN KISA SÜREDE ALIRIZ’

“1959’dan önceki şampiyonluklarla ilgili ilk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun’dan Ankara’ya Eskişehir’e İzmir’e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu’nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye’deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince adaletli karar almaya çalışıyoruz.”

‘ÇOK ZOR BİR SENE OLDU’

“Zorlu bir yıl geride kaldı. Az kaldı, 5 maç var kaldı. 8.5 ayda ara vermeden 42 maç haftası oynadık. En önemli etken, geçen yıl küme düşmeyi kaldırdığımız için sezonu 21 takımla oynadık. Kulüpler Birliği’nden böyle bir talep geldi. Biz bunu çok düşünmüştük. Kulüplere hak vererek, tüm liglerden düşmeyi kaldırdık. Zor sene oldu. Bu ligi ‘Yapamazlar’ demelerine rağmen biz ve kulüplerimiz birbirimize destek olduk, sezon bitti. 24-25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Her zaman son haftalara 2 takım yarışarak girerdi. 3 takım eşit şansla son haftalara girdiler. Son 3 haftadaki maçları aynı gün, aynı saatte başladık.”

‘SAMSUNSPOR ÇOK MESAİ VERDİ’

“Ligin sonuna geldiğimizde sadece 2 golle, Süper Lig’in şampiyonu belli oldu. 1. Lig’de 3 takım 72 puanla bitirdi. 3’lü averajla ilk iki belli oldu. Giresunspor ve Adana Demirspor geldi, Samsunspor gelemedi. Samsunspor, play-offlarda da 6. sıradan giren Altınordu’ya elendi. Samsunspor çok büyük mesai verdi. Yatırım yaptı. Allah onlara gelecek yıl nasip eder inşallah. Adana Demirspor, 3. yılın sonunda Süper Lig’e çıktı. Önce play-off, sonra final, bu sezon lider olarak çıktı. Lig neredeyse sona geldi. TFF 1. Lig’de inşallah çok önemli bir maç var, İstanbul’a aldık. Otel, uçak masraflarını düşündük. İzmir’de bu maçın oynanabileceği tek stadyum var, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. Orayı da bakıma almışlar. Bornova Stadyumu’nda oynanamıyordu. İki kulüple de görüştük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na bir miktar da seyirci alacağız. Ayrıca 2. Lig ve 3. Lig play-off finallerinde de seyirci olacak.”

‘FİNALLERİN YERİ ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’

“Elimizden geldikçe, tabii Türkiye’nin takımlarını şartlarını göz önünde bulundurarak tüm finalleri, milli maçları Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak istiyoruz. Oraya çok büyük yatırım yaptık. Ne kadar çok maç yaparsak, o kadar değerlendirmiş oluruz. Karagümrük, birçok maçını burada oynattık. Gelecek sezon da isterse Karagümrük’e tüm kolaylığı sağlayacağız. Allah’a şükür, hiçbir futbolcumuz ve teknik direktörümüz ağır şekilde kovid hastalığı yaşamadı. Ömer Taşer’e bu protokolden ötürü teşekkür ediyorum. Maalesef birkaç takım yöneticimiz, bu şekilde kovidden can kaybına uğradık. Onlara da Allahtan rahmet diliyorum.”

‘TFF YARDIM EDİYOR, FENERASYON DEDİLER’

“Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Çok transfer yaptı. Yeni hocayla sezona çok iyi başladı. Herkes bu sezon ‘Fenerbahçe sezonu, TFF yardım ediyor, Fenerasyon’ dediler. Böyle konuşmalar devam ederken, bu sefer Galatasaray dediler. ‘Galatasaray’a destek, plan program’ dediler. Beşiktaş öne geçti. Ligin ilk yarısını lider tamamladı. ‘Beşiktaş için düzeni kurmuşlar’ dedi. Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi.”

‘VAR HER YIL İLERİYE GİDİYOR’

“Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi. Sadece 2 golle Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iş planlanıyor, destek olunuyor gibi bir şeyin olmadığı görüldü. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de şampiyon ve çıkan takımlar hakkında kimse bir şey konuşmuyor. VAR ile ilgili sözler, dedikodudan öteye gidemiyor. TFF olarak 1. Lig Kulüpler Birliği’yle 2 ayda bir toplandık. En acil istekleri, ‘Ne olur VAR’ı bize de getirin’ dediler. Bunu 2021/22 için istedik ama stadyumların teknik kapasiteleri yeterli değil. 2022/23’te yapacağız. Play-offlarda uyguluyoruz. Samsunspor Başkanı, Altınordu – Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor”

‘GELECEK YOL DAHA İYİ RAKAMLAR GÖRECEĞİZ’

“Kimse kalkıp VAR iyiye değil kötüye gidiyor demesin. Bakarsanız Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa’da da rakamlar buna benzerdir. Gelecek yıl, bu yıldan da iyi rakamlar göreceğiz. VAR sistemi vazgeçilmez bir nokta olmalıdır, olacaktır. TFF 1. Lig’den sonra hedefimiz 2. Lig ve 3. Lig’de VAR sistemleri. Hakemin verdiği adaletsiz kararı düzeltme sistemidir VAR, vazgeçilmez unsudur. VAR sadece Türkiyemiz’de değil Avrupa’da, FIFA’da tartışılıyor ‘Daha iyi nasıl yapabiliriz’ diye. VAR kadroları yetiştirmek de kolay değil. VAR hakemliği diye bir mesleğin meydana geleceğini ve bu şekilde daha iyi verim alınacağını düşünüyoruz.”

‘HAWK-EYE İLE İLGİLİ İDDİALARI SAVCILIĞA VERDİK’

“Gol çizgisi teknolojisi uygulanırsa Avrupa’da, biz de hazırız. Hawk-Eye ile çalışıyoruz. Tüm büyük turnuvalarda çalışıyorlar. Demirören döneminde ihalesini yapmıştık. Tüm yönetim, Hawk-Eye için karar vermiştik. Yaptıkları, yapacaklarının göstergesidir. Hawk-Eye ile ilgili iddiaları savcılığa verdik. Savcılık başka açıdan o davayı kapatmış. Fenerbahçe’nin bir iddiası var, bu da araştırılsın dedik. O operatör arkadaş, UEFA’nın çok önem verdiği operatörlerden biridir. Hawk-Eye ile de dikkatli olması konusunda görüş alışverişimiz oldu.”

‘WEMBLEY’DE OLMASINA KARŞI GELDİK’

“İngiltere’nin kararı aldığı gün, Chelsea ve Manchester City stadı gezdiler, antrenman sahalarını gezdiler, otellere baktılar. Çok beğendiler. Hepsini gördükten sonra teşekkür ettiler ama Birleşik Krallık, bir siyasi karar aldı. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Bu maçın Wembley’de olmasına karşı geldik. UEFA da sağ olsun, maçı Porto’ya aldı. İnanıyoruz ki UEFA bize bir final verecek. Biz 2023’e talibiz. Hem cumhuriyetin hem de TFF’nin kuruluş yılı. UEFA, görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında karar alacaklar.”

‘BU LAF BENİM AĞZIMDAN ÇIKMIŞ BİR LAF DEĞİL’

“UEFA’dan tazminat için görüşmeler devam ediyor. Yatırım yaptık. Maliyetimiz var. UEFA’dan tazminat isteyeceğiz. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı. ‘Maçı alıyorum ama seyircili maçlarla karşılığını vereceğim’ dedi. UEFA ile ilişkilerimiz çok iyi. ‘Kuzu kuzu gelecekler’ lafı benim ağzımdan çıkmış bir laf değil. Bir gazete yazdı bunu. Niye yalanlamadım? Her söylenene bakarsam, benim zamanım kalmaz.”