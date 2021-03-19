Nihat Özdemir: Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Bankalar Birliği 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Gayrettepe'de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Bankalar Konsorsiyumu yetkilileri katıldı.

Daha önce 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

“Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası konuştu.

Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldığını belirten Nihat Özdemir “Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği’ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. İki yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık” dedi.

Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları: