Nihat Özdemir: Yayın ihalesine büyük bir ilgi var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili konuşan Nihat Özdemir, “14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. 14 Şubat'ta saat 12.00'de burada buluşacağız ve akşama kadar da ihale sürecini yöneteceğiz. 8'in üzerinde ihale dosyası alan var. Birçok soru gönderiyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklif gelecek. Sonunda da kazananla, önümüzdeki sezondan başlayıp 3 yıllık ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yola devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden birisi yayın geliridir. Bilhassa Anadolu takımlarımızın gelirlerinin neredeyse yüzde 80'i yayından geliyor. 4 büyüklerin yayın geliri, bütün bütçelerinde belki yüzde 40 civarında ama Anadolu'da yüzde 80 ve hatta daha üzerinde oluyor. Yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edersek bütün takımlar için önemli olacak. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den de puantaj sistemiyle paylarını almaktalar. İlgi güzel, inşallah iyi bir netice alacağız” dedi.

Nihat Özdemir, yayın ihalesinde beklediği bir rakamın olup olmadığı sorusuna ise, “Ben ihale komisyonu başkanıyım, böyle bir şey söylenemez. İnsanlar başka bir şey düşünmeye başlar. Görüşmelere açığız. Devamlı gidip geliyorlar. Bir yayın kuruluş bugün bizi ziyaret etti ve kafalarındaki sorulara cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz” açıklamasını yaptı.