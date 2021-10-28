Nihat Özdemir’den çarpıcı açıklama: ‘Yeni yayıncı kuruluşla devam edeceğiz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün katıldığı bir forumda Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklama kamuoyunda ses getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir etkinlikte Süper Lig’in yayıncı kuruluşu hakkında önemli bir ifade kullandı. BeIN Sports ile anlaşmanın son senesine girilmesi nedeniyle, gelecek sezon için yeniden yayın ihalesi yapılacak. Özdemir’in, konuyla ilgili yaptığı açıklamadaki “yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz” ifadeleri, beIN Sports ile anlaşmanın sona ereceği yorumlarına neden oldu. Nihat Özdemir’in yayıncı kuruluşla ilgili yaptığı o açıklama:

“O FİRMAYLA ANLAŞMAYI YAPTIK”

“Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF’den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık. Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız.”

“YENİ YAYINCI KURULUŞLA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz.”

“YENİ İHALEYLE KULÜPLER ESKİYE DÖNECEK”

“Belki yüzde yüz çözüm olmasa dahi kulüplerimizin sıkıntılarına yüzde 70-80 çözüm olacak anlaşmalar yürürlükte. Bankalara da teşekkür etmemiz gerekli, Türk futbolu sıkıntı noktasına gelmişti, nefes almamızı sağladı. Kulüplerin mali yapılandırmalarını yaparak, mali disiplinleri sağladılar. Takım harcama limitlerini tespit eden lisans kurulumuz var. Takım harcama limitleriyle üçüncü sezonu geçiriyoruz. İlk sezon kulüplere ‘Limitin yüzde 30’unu harcayabilirsiniz.’ dedik. Daha sonra takım harcama limiti olan yüzde 30’u yüzde 15’e düşürdük. Aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak. Takım harcama limitlerinin sıfır olması gerekiyor. Fakat kulüplerimiz bize rakamsal olarak kayıplar yaşadıklarını gösterdi. Lisans kurulumuzun detaylı incelemesinden sonra bu seneye mahsus olmak üzere ‘Yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz.’ dedik. Başka çaremiz yoktu.”