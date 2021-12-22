Nihat Özdemir’den Kenan Koçak ve Fenerbahçe açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ilk olarak ödül töreni hakkında konuştu. Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki hedefine dair açıklamalarda bulunurken, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak hakkında son noktayı koydu. İşte Nihat Özdemir’in açıklamaları:

“AMACIMIZ A LİGİ’NE ÇIKMAK”

“Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum.”

“KENAN KOÇAK İLE AYRILMAYA…”

“Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız.”