Nihat Özdemir’den Süper Lig için seyirci açıklaması: 1 Nisan’a kadar yok

Süper Lig yayıncısı beIN Sports’ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, seyircisiz oynanan maçlar için konuştu.

Seyircisiz oynanan karşılaşmalar için Özdemir, “Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan’a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan’da değerlendireceğiz. 1 Nisan’dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA’ya da Şampiyonlar Ligi finali için de seyirci için bildirim yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA’ya bildireceğiz. 1 Nisan’da Sağlık Bakanlığı ile bir araya gelip bir karar vereceğiz.

” ifadesini kullandı.

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YENİ YAYIN İHALESİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezon sonunda bitecek olan Süper Lig yayın anlaşması için ihale hakkında da şu ifadeleri kullandı;

“Yeni bir Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve yardımcıları seçildi. Ahmet Nur Çebi, iki başkan yardımcısıyla ziyarete geldi. Bir toplantı yaptık. Toplantımızın konularından biri de yeni yayın ihalesi. 2021/22 sezonu beIN Sports’un. 2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım. 5 yıllık bir periyodun ihalesini yapacağız. Bir İhale Komisyonu meydana getirmemiz lazım. TFF’den belirli sayıda kişi, Kulüpler Birliği’nden belirli sayıda kişiyle yeni komisyon yapacağız. İhale şartnamesini ve tüm sürecini bu komisyon yapacaktır. Bunu Kulüpler Birliği ile oturup konuştuk. Onlardan belirli sayıda kişinin İhale Komisyonu’na vermelerini belirttik. Geçen ihalede de İhale Komisyonu, TFF’nin önerdiği kimselerle Kulüpler Birliği’nin önerdiği kimseler bir araya geldi. Aynısı olacak. Bu sene mayıs ayı ile sene sonu arasında bu ihaleyi yürütüp sonlandırmamız gerekli. En kısa sürede şartnameyi ilan edeceğiz. Sene sonu bitmeden, 31.12.2021’den önce herhangi bir tarihte bu ihaleyi sonlandırmamız lazım.”