Nihat Özdemir’den yabancı kuralı ve küme düşmeyle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantı sonrasında basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özdemir’in kulüplerin yabancı oyuncu sayısındaki itirazlarını, transfer limiti ve yayıncı kuruluş hakkında sözleri şöyle;

*Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz.

*Kulüplerimizin gelirleri harcama limitinde 3’te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3’te 3, bilançosunda gri renk olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3’ünü kullansın şeklinde görüşler var. Kulüplerimiz takım harcama limitlerinin tekrar gözden geçirilmesini talep ettiler. Takımlarımız pandemiden ötürü seyirci sayılarından, saha içi reklamlarından mahrum oldular. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini bize ifade ettiler. Kulüplerin harcama limitlerini transfer döneminden önce duyuracağız. Bunu da değerlendireceğiz.

*Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceğini ilan ettik. Ancak Fransa Ligi de 20’den 18’e indi. Hedefimiz sayıyı 18’de tutmak. 20 takımlı ligde planlama yapmak çok zor. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz.

*Yayıncı kuruluş beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli.

AHMET NUR ÇEBİ: AYIN 10’UNA KALMADAN…

Ahmet Nur Çebi, “Yabancı sayısı ve limitler konusunda konuştuk. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Başkanımız Nihat Özdemir değerlendireceklerini söyledi. Ayın 10’una kalmadan birçoğunun netleşeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.