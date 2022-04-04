Nihat Özdemir’in istifa kararının ardından Ahmet Ağaoğlu’dan ilk açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararının ardından Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile Kulüpler Birliği’nin yayın ihalesi gündemiyle bir araya geldiği toplantıda tüm kulüp başkanları ile vedalaşan ve istifa kararı alan Nihat Özdemir’in ardından devam eden toplantı sonrasında Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Nihat Özdemir’in istifa edeceğini beklemediğini ancak toplantının başlamasıyla bunu hissettiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Ben başkanlardan özellikle rica ettim. Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz herhangi bir karar, söylemiş olduğumuz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye rica ettim. Kesinlikle bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda böyle bir şey hissettim. Normal bir atmosfer yoktu. Hemen giriş konuşmasını yaptıktan sonra naklen yayınla alakalı olarak yapmış olduğu toplantılarla alakalı olarak Sayın Nihat Özdemir, bizleri bilgilendirdi ve hemen akabinde istifa ettiğini, olağanüstü genel kurulu kadar olan süreci 1’inci Başkanvekili Servet Yardımcı’nın götüreceğini ifade ettiler” diye konuştu.

“2-3 ALTERNATİFLİ BİR KARAR BİRLİĞİNE VARDIK”

Kulüpler olarak naklen yayın süreciyle ilgili konuştuklarını belirten Ağaoğlu, “Biz kendi aramızda naklen yayınla alakalı gelmiş olduğumuz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ayrıldılar. Naklen yayın konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğiyle ilgili, 2-3 alternatifli bir karar birliğine vardık. Daha sonra tekrar, Servet Bey ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Görüşlerimizi kendilerine aktardık. Önümüzdeki 1, 2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek” şeklinde konuştu.

“BİZİM TANIK OLDUĞUMUZ, MÜŞADE ETTİĞİMİZ ÖYLE BİR ŞEY YOK”

Başkan Nihat Özdemir dışında toplantıda başka bir yöneticinin istifa edip etmediği sorulan Ağaoğlu, “Bizim tanık olduğumuz, müşade ettiğimiz öyle bir şey yok. Normal bir toplantı yapıldı. Bu isimleri kimler gündeme getiriyor, getiren insanlara sormak lazım. Federasyon, yönetim ve kurulu görevdeyken, kanunun kendilerine tanımış olduğu bir süre varken bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle ne de ahlakıyla bağdaşır. Görevi başındaki herkese saygı göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK DAHA FARKLI MEVKİ PEŞİNDE OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM”

TFF başkanlığı için kendisinin adının geçmesi hatırlatılan Ahmet Ağaoğlu, “Problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa veya yönlendirmelerle ya da fikir alışverişiyle bir noktaya gelemiyorsak bunun çözüleceği yer genel kuruldur. Bunu bile Ahmet Ağaoğlu, ‘TFF’yi seçime davet etti şeklinde’ dendi ve farklı yerlere çekildi. Bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Nihat Bey burada istifa edeli 1 saat olmuş. Ben, futbol aleminde Trabzonsporlu bir faniye Allah’ın bahşettiği en güzel yerdeyim. En büyük, onurlu yerdeyim. Futbol dünyası içinde ben şahsen, gönüllü olarak Trabzonspor Kulübü başkanlığının ötesinde çok daha farklı mevki peşinde olan bir insan değilim. Ben kulübüme hizmet etmek için futbolun içindeyim. Farklı hesapları olanlar varsa peşlerinden gitsinler” dedi.

“BİZ SADECE GÖRÜŞLERİMİZİ BELİRTİYORUZ”

Naklen yayın konusunda kendilerinin sadece görüş belirttiğine dikkat çeken Ağaoğlu, “Burada açıklayabileceğim şeyler değil. Konuyla ilgili kanun TFF’ye yetki veriyor. Biz sadece görüşlerimizi belirtiyoruz. Sıkıntıları, sakınıcıları ve önerilerimizi ifade ediyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapma yetkisi de TFF’de, ihale yetkisi de TFF’de. Genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü, ikinci yayın dönemi başlıyor. Çünkü, naklen yayını alacak kurum ya da kurumlar hangileriyse bir hazırlık dönemi var. Hazırlık dönemini rahatlıkla yürütebilmesi için veya pazarını oluşturabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. Ben şahsen, o sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda. Biz görüşlerimizi federasyona ilettik” diye konuştu.

“FUTBOLUN SORUNLARI ÇOK FAZLA, BİRİKMEYE BAŞLADI”

Futbolun sorunlarının çok fazla olduğunu belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Futbolun sorunları çok fazla, birikmeye başladı. Hoş olmayan şekilde kamuoyunun gündemine oturdu ve sürekli olarak tartışılıyor. Ülkenin çok daha önemli sorunları, sıkıntıları var. Bir anda hepsinin önüne geçti. Gelecek olan başkan ve yönetimi de ağır sorunlar bekliyor. Onun da işi kolay olmayacak.”

“KURAL HATASI KONUŞULMADI”

Beşiktaş’ın dün oynanan karşılaşmayla ilgili kural hatası başvurusu yapmasının gündeme gelip gelmediği sorulan Ağaoğlu, “Kural hatasıyla ilgili bir şey konuşulmadı” dedi.

“NİHAT BAŞKANA SAYGI DUYMAK LAZIM, GERÇEKTEN ÇOK YORULDU”

Nihat Özdemir’in yorulduğunun altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sadece teşekkür etti. Hakkınızı helal edin, ben sizlere ediyorum dedi. Biz daha şoku yaşarken, toplantıya Servet Bey devam edecek deyip, çıktı kendileri. Saygı duymak lazım. Gerçekten çok yoruldu. Baya sıkıntılı süreç yaşadılar. Hayırlısı olsun diyelim.”