Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu’nda 8 puanla lider olan Nijerya, yarın TSİ 19.00’da deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek. Nijerya Futbol Federasyonu, bu maç öncesinde pandemi ve güvenlik nedeniyle futbolcuları deplasmana tekne ile gitti. Lagos ile Porto Novo arasındaki mesafe karadan 105 kilometre ve standart bir sürüşle 1 saat 40 dakika civarında ancak tekne kararının altında ise güvenlik yatıyor. Tekne yolculuğunun 3 saat olduğu ancak güvenlik nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Galatasaray’da forma giyen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo’nun da forma giydiği Nijerya, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup lideri olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası’na gitmeye hak kazanacak.

ONYEKURU: NİJERYA İÇİN KATLANIRIM

Konuyla ilgili konuşan Galatasaraylı Henry Onyekuru, “Hayatımda ilk kez bir deplasmana bot yolculuğuyla gideceğim. Benim için önemli olan şey ülkemi temsil etmek, Nijerya formasını giymek ve galibiyete ulaşmak. Bunun için her şeye katlanırım” dedi.

Nijerya’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Maduka Okoye, Francis Uzoho, John Noble; William Ekong, Olaoluwa Aina, Adekunle Adeleke, Chidozie Awaziem, Leon Balogun, Tyronne Ebuehi, Jamilu Collins, Zaidu Sanusi; Semi Ajayi, Oghenekaro Etebo, Abdullahi Shehu, Joseph Ayodele-Aribo, Wilfred Ndidi; Ahmed Musa, Henry Onyekuru, Anayo Iwuala, Alex Iwobi, Paul Onuachu, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen.