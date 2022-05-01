N’Koudou: Fenerbahçe maçına motive olacağım

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ta 2 gol birden atan Kevin N’Koudou maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, “Sahada reaksiyon göstermek çok önemli. Sezon bitmedi. Geçen hafta reaksiyon gösteremedik, kötü kaybettik. Bu hafta takım olarak geriden inanılmaz geldik. Hocamız için, kulüp için, taraftarlar için yapmamız gereken şeyi yaptık” dedi.

Fransız oyuncu gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine de değinerek, “Hocamız en iyi 11’i kurar. Sakatlıktan döndüm, çok şükür. Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11’de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım” açıklamasını yaptı.

WELINTON: PENALTIDAN ÖNCE FAUL VARDI

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Welinton, Yukatel Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Kayserispor’un penaltısında yanlış karar verildiğini söyleyen Welinton “Penaltıdan önce faul vardı. Ama mücadeleye devam ettik. Devre arasında hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. En önemlisi, nasıl bir ruhla oynamamız gerektiğini söyledi. Biz de savaştık ve hak ettik. Takım ruhu ile maçı çevirdik” dedi.

Savunma arkasında rakiplerin attığı toplarla ilgili soruyu da yanıtlayan Welinton “Rakiplerin bize karşı uzun toplar atması normal. Büyük takımız ve önde oynuyoruz. Rakipler de kapanıp, arkaya toplar atmak istiyor. Bu maçta daha iyiydik. Bu sorunlara çalışıyoruz, çözüm arıyoruz ve çözüyoruz. Az zaman kaldı ama daha iyi olacağız. Bu galibiyet bile ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor” açıklamasını yaptı.