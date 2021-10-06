Norveç mesaisi sürüyor… İki yıldız antrenmana katıldı

Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü. Dün çalışmada yer almayan iki yıldız, bugünkü çalışmaya katıldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim Cuma günü Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım, yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Fitness salonunda saat 11.00'de gerçekleştirilen sabah antrenmanının ardından, akşam idmanı ise saat 17.00'de yapıldı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile Yardımcı Antrenörler Kenan Koçak, Jan-Moritz Lichte, Kaleci Antrenörü Michael Rechner ve Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell yönetimindeki günün ikinci antrenmanı koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra ise pas ve şut çalışması ile geçiş oyunları üzerinde duruldu. Çift kalede yapılan taktik çalışma ile idman sona erdi. Dünkü çalışmaya tedbiren katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, bu akşamki antrenmanda yer aldı.