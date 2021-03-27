Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken: ‘Türkiye’den büyük bir ders aldık’

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımıza 3-0 yenilen Norveç'te maç sonu büyük hüzün vardı. Teknik Direktör Solbakken, "Büyük bir ders aldık" dedi.

Güncellenme: 23:23, 27/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken: ‘Türkiye’den büyük bir ders aldık’

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Futbol Takımımıza 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“Büyük bir ders aldık” diyerek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, Karadağ maçının kendileri için küçük bir final olduğuna dikkat çekti.

İlginizi ÇekebilirHerkesin dilinde Ozan Tufan'ın roketi: 'Norveç'in selasını okudu'Herkesin dilinde Ozan Tufan'ın roketi: 'Norveç'in selasını okudu'

Yedikleri gollerin amatörce olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda’yı da yenmeliyiz. Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız.”

“İKİNCİ GOL KABUSTU”

“Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu. Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsiniz, buna izin veremezsiniz. Üç tane saçma gol yedik. Yediğimiz ikinci korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu.”

İlginizi Çekebilir'Türk duvarı' Erling Haaland ve Alexander Sörloth'u ağlattı!'Türk duvarı' Erling Haaland ve Alexander Sörloth'u ağlattı!
A Milli Takım Avrupa Dünya Dünya Kupası Futbol Hollanda Karadağ Norveç Türkiye
Yayınlanma Tarihi:23:02,