Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken: ‘Türkiye’den büyük bir ders aldık’

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Futbol Takımımıza 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“Büyük bir ders aldık” diyerek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, Karadağ maçının kendileri için küçük bir final olduğuna dikkat çekti.

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Yedikleri gollerin amatörce olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda’yı da yenmeliyiz. Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız.”

“İKİNCİ GOL KABUSTU”

“Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu. Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsiniz, buna izin veremezsiniz. Üç tane saçma gol yedik. Yediğimiz ikinci korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu.”