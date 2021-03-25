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Norveç-Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Güncellenme: 12:41, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Norveç-Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00 İspanya’nın Malaga şehrinde Norveç ile mücadele edecek.

Bu zorlu karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

38 yaşındaki hakem, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya Vodafone Park’ta 2-1 yenildiği karşılaşmayı yönetmişti.

Avrupa Beşiktaş Dünya Dünya Kupası Futbol İspanya Malaga Norveç Türkiye UEFA UEFA Avrupa Ligi
Yayınlanma Tarihi:12:40,