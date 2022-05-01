Nouha Dicko’dan inanılmaz gol! Orta sahanın gerisinden…

Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Nouha Dicko, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle sezonun en güzel gollerinden birine imzasını attı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko’nun golüyle öne geçtiği maçı iki dakika içinde yediği iki golle 2-1 kaybetti.

Küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor haftalardır süren galibiyet hasretine son veremezken, Nouha Dicko’nun attığı gol akıllara kazındı. Maçın 23. dakikasında 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor’un ataklarına karşı direndiği sırada Dicko’nun muhteşem golüyle öne geçti.

Kendi yarı sahasında topla buluşan Dicko, kontratağa kalkmak üzereyken Alanyaspor kalecisi Yusuf Karagöz’ün önde olduğunu gördü. Kalenin boş olduğunu gören Dicko, 63 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Malatyaspor’u 1-0 öne geçirdi.

Dicko’nun bu golü, 2014-15 sezonundan beri Süper Lig’de en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.