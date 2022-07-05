Novak Djokovic, Wimbledon’da yarı finale yükseldi
Novak Djokovic, Wimbledon çeyrek finalinde Jannik Sinner'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Wimbledon tek erkekler çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi.
Djokovic, setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Wimbledon’da yarı finale yükseldi.
Setler:
- Djokovic 5-7 Sinner
- Djokovic 2-6 Sinner
- Djokovic 6-3 Sinner
- Djokovic 6-2 Sinner
- Djokovic 6-2 Sinner
Novak Djokovic harikalar yaratıyor! #Wimbledon@uygarkaraca pic.twitter.com/TtJll90UlC
— S Sport (@ssporttr) July 5, 2022