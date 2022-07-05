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Novak Djokovic, Wimbledon’da yarı finale yükseldi

Novak Djokovic, Wimbledon çeyrek finalinde Jannik Sinner'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Novak Djokovic, Wimbledon’da yarı finale yükseldi

Wimbledon tek erkekler çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi.

Djokovic, setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Wimbledon’da yarı finale yükseldi.

Setler:

  • Djokovic 5-7 Sinner
  • Djokovic 2-6 Sinner
  • Djokovic 6-3 Sinner
  • Djokovic 6-2 Sinner
  • Djokovic 6-2 Sinner