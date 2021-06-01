Beşiktaş kadrosunun eğlenceli isimlerinden olan sol bek Fabrice N’Sakala’dan Emre Belözoğlu göndermesi geldi. Alanyaspor’dan geldiği ilk sezonda siyah-beyazlı formayla çifte kupa sevinci yaşayan N’Salaka, Twitter’dan iki fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun sezon başında yaptığı transferlerle ön plana çıkmış ve birçok transferi telefonda tamamladığı iddia edilmişti. Sosyal medyada Belözoğlu’nun telefon görüşmesi yaparken fotoğrafını kullanan Fenerbahçe taraftarı “Alo ben Emre abin…” sözünü gündem yapmıştı.

Beşiktaş’ın 30 yaşındaki sol beki sezon bitmesine rağmen sosyal medyada paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. N’Sakala iki fotoğrafını “Alo kardeşim ben N’Sakala abin…” notuyla paylaşarak göndermede bulundu.

Kongolu futbolcunun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.