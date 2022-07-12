Nuri Şahin’den Doğukan Sinik’e veda mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik için veda mesajı yayınladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin, İngiltere Championship takımlarından Hull City’e transfer olan 23 yaşındaki Doğukan Sinik’e sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

“PERFORMANSINLA VE KARAKTERİNLE BİZİ HER ZAMAN GURURLANDIRACAKSIN”

Kırmızı beyazlıların 33 yaşındaki genç futbol sorumlusu Şahin, Doğukan Sinik ile beraber olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

”Bu bir veda değil; senin için, hepimiz için, Türk futbolu için yeni bir hikayenin ilk sayfası. Ne kadar özel bir yetenek olduğuna hem sahada hem de hocan olarak birlikte mücadele verirken şahit oldum. Hayatın senin için yazdığı senaryonun her satırında hiç yılmadan, geri adım atmadan mücadele ettin. Çok çalıştın, emek verdin ve şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Yeni maceran, çok daha iyi yerlere geleceğinin ilk işareti. Daha iyisini de başaracağından hiç şüphem yok. İyi gününde de kötü gününde de hep yanında olacağım. Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol. Ve de en önemlisi; bir gün elbet yine beraber olacağız…”

Doğukan Sinik, Akdeniz ekibinin altyapısından çıkarken 122 maçta forma terletti. 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 5 gol ve 12 asiste imza attı. Sinik, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 35 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.