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Nwakaeme eldivenleri giydi

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da antrenmanlar neşe içinde geçerken, takımın yıldız oyuncusu Nwakaeme, kaleci eldivenleri giyerek kaleye geçti.

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Nwakaeme eldivenleri giydi

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Takımın yıldız oyuncusu Nwakaeme ise kaleci eldivenleri giyerek kale geçti ve farklı denemelerde bulundu.

Milli Takım oyuncuları yarı sıra tedavileri devam eden Dorukhan, Koita, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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