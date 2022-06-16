Nwakaeme sürprizi! Galatasaray Nijeryalı’ya kancayı taktı…

Trabzonspor ile anlaşamayan 33 yaşındaki kanat forvet Anthony Nwakaeme'nin menajeri, sarı kırmızılılarla temasa geçti. Senelik maaş konusunda pazarlıklar başladı. Nwakaeme de Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına start verdi. Kontratları biten Arda, Babel ve Feghouli ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, menajerler aracılığıyla Cimbom'a önerildi. Bordo-mavililerle henüz anlaşmayan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONUN MVP’Sİ

BİR dönem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nwakaeme, senelik 2 milyon Euro maaş istiyor. Dursun Özbek ve yönetimi, Nijeryalı yıldızın maaş talebi konusunda menajeriyle görüşecek. Trabzonspor'da geçen sezon ligde 30 maçta 13 gol, 10 asist üreten Nwakaeme, Süper Lig'in en formda oyuncularının başında geliyor. Kariyeri boyunca Kolding, Cluj, Arişul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve H.Beer Sheva formaları giyen Nijeryalı, Trabzon'da 145 maçta 47 gol, 40 asistlik bir performans sergiledi.