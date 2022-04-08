Nwakaeme’de mutlu son

Trabzonspor takıma 2018 yılında katılan 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

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Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da camianın merakla beklediği Anthony Nwakaeme'nin yeni sözleşmesi de mutlu sonla bitiyor. Bordo-mavililer, 1.5 milyon Euro net maaş artı bonuslarla yıllık 2.5 milyon Euro'yu bulan 3 yıllık sözleşme konusunda Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardı.

Bu sezon 25 maçta attığı 11 gol ve 10 asistle ligde damgasını vuran 33 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.