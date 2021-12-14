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Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Lider Trabzonspor'a, Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Yayınlanma: 18:00 - 14 Aralık 2021 Güncellenme:
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Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi.

Trabzonspor Kulübü doktoru Op. Dr. Hakan Çelik’in yaptığı açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme’nin bugün çekilen MR sonucunda, sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Nwakaeme’in sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

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