Nwakaeme’nin Trabzonspor’a dönüşü için geri sayım başladı!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme'nin takıma dönüş ihtimali hakkında konuştu.
Trabzonspor adına yıllar sonra gelen şampiyonluğa 15 gol-11 asistle büyük katkı veren Anthony Nwakaeme geri dönebilir.
Müjdeyi Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 35 yaşındaki hücum oyuncusuyla sezon sonu görüşeceklerini söyledi.
Nwakaeme ile ilgili bir soruya yanıt veren Ertuğrul Doğan, “Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir” dedi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fahya forması giyen Nijeryalı, 13 maçta 3 gol-1 asist grafiği yakaladı.