Ocak ayına Fenerbahçe ve Mesut Özil damgası!

4 Ocakta başlayan 2020 – 2021 Süper Lig sezonu, ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçti. Başta dört büyükler olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok oyuncuya imza attırırken, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Kadrosuna 12 futbolcu birden katan BB Erzurumspor ara transfer döneminin en çok transfer gerçekleştiren takımı oldu. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımların yaptıkları transferler medyada büyük dikkat çekti.

Sarı-lacivertli takım ara transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine katarken, sarı-kırmızılı takım 5 oyuncu, siyah-beyazlı takım ise 2 oyuncuyu renklerine katarak ara transfer dönemini noktaladı.

Takımını Mesut etti!

Sezon başında Sosa, Samatta ve Perrotti gibi önemli futbolcuları transfer eden Fenerbahçe; bir bomba da ara transfer döneminde patlattı. Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dev ekiplerde forma giyen Mesut Özil, Arsenal ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini feshederek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'nın önemli rol oynadığı bu transfer Avrupa basınında da oldukça geniş yer buldu. Mesut'un ardından önemli bir hamle daha gerçekleştiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den milli oyuncu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray – Fenerbahçe arasında büyük çekişmeye neden olan bu transferde mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu. MTM'nin raporuna göre, medyada toplam 30 bin 835 haberde yer alan Mesut Özil, ocak ayının en çok konuşulan futbolcusu olurken, kendisini ikinci sırada 10 bin 304 haber ile yeni takım arkadaşı İrfan Can Kahveci takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a 1,4 milyon Sterlin karşılığında kiraladığı Mbaye Diagne 8 bin 739 haber ile yer aldı.

Fenerbahçe çıkışa geçti

Yaptığı transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertli takım; 6 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından tekrar çıkışa geçerek önemli bir seri yakaladı ve Ocak ayını hem ligin zirvesinde hem de en çok konuşulan futbol takımı listesinin zirvesinde kapattı.

Başakşehir maçıyla yükselişe geçen Fenerbahçe Ocak ayında son olarak Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Erol Bulutun oyun planını değiştirmesiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin oynadığı futbol zaman zaman taraftarları mutlu etmese de puanları toplamayı başardı.

Geride bıraktığımız Ocak ayı boyunca toplam 70 bin 641 haberde kendine yer bulan Fenerbahçe; medyada en çok konuşulan takım oldu. Fenerbahçe'yi ikinci sırada 67 bin 703 haber ile ezeli rakibi Galatasaray üçüncü sırada ise 58 bin 249 haber ile Beşiktaş takip etti.