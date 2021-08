Oğlunu kaptı Messi’nin yanına koştu! Fransa’da ilk maç…

Messi'nin PSG formasıyla Fransa'da tarihe geçen ilk maçına Reims kalecisi Predrag Rajkovic'in oğluyla çektiği kare damga vurdu.

PSG’de sezonun en büyük transferi olan Lionel Messi, Fransa’da ilk maçına çıktı… Ev sahibi PSG’nin Reims’i 2-0 mağlup ettiği maçın 2. yarısında Neymar’ın yerine oyuna dahil olan Arjantinli süper star yeni formasıyla siftah yaptı.

66. dakikada oyuna girmek için kenara gelen Messi’yi gören Fransız taraflarlar müthiş bir coşku yaşayarak adeta çılgına döndü.

Ligue 1’deki ilk maçında 24 dakika sahada kalan Messi’ye olan ilgi oldukça fazlaydı. Maç sonunda Messi hayranlığına Reims kalecisi Predrag Rajkovic da dahil oldu.

Bitiş düdüğünün ardından tribüne giderek minik oğlunu sahanın içine alan Rajkovic, çıkış tüneline doğru yönelen Messi’nin yanına geldi. Oğlunu Messi’nin kucağına vererek telefonunu çıkaran 25 yaşındaki kaleci bu anı ölümsüzleştirdi.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry!

A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG

Watch Now – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021