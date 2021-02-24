Oğuz Yılmaz affedildi

Denizlispor, Fenerbahçe maçında Oğuz Yılmaz, devre arasında alınan karar neticesinde oyundan çıkarılmıştı. Alınan karara sinirlenerek profesyonellik dışında hareketlerde bulunarak el kemiğini kıran ve tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 Takımı ile çalışacağı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise, 11 Aralık 2020 tarihinden bu yana kadro dışında bulunan oyuncu Oğuz Yılmaz'ın durumunun değerlendirildiği ve affedildiği belirtildi.

Süper Lig’in 11. haftasında 6 Aralık 2020 tarihinden Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Oğuz Yılmaz, karara tepki gösterdiği öğrenilmişti. 28 yaşındaki futbolcunun sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunması ve bunun sonucunda da el kemiğini kırması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Oğuz Yılmaz ile çalışmalarına başlayacak

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada “Bir süre önce kadro dışı bırakılan futbolcumuz Oğuz Yılmaz'ın durumu yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.