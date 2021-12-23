Oğuzhan Özyakup ilk 11’e asistle döndü

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup, 12 maçın ardından ilk 11'e geri döndü ve Larin'in attığı golde asist yaptı.

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Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile Vodafone Park’ta karşılaşan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, 12 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Süper Ligde Başakşehir’e 3-2 kaybedilen karşılaşmada 11’de görev yapmıştı. Daha sonra lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta kadroda olan ancak oyuna dahil olmayan Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting, ligde ise Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

SAVUNMADA STOPER TANDEMİ YİNE DEĞİŞTİ

Siyah beyazlı ekipte savunma ortasında görev yapan tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine Vida-Necip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, Necip Uysal’ın sakatlanmasının ardından oyuna Serdar Saatçı’yı dahil etmişti. Karaveli, Göztepe karşısında ise savunmanın göbeğinde Vidanın yanında Montero’ya şans tanıdı.

MONTERO LİGDE 6 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ta Göztepe maçında ilk 11de görev alan Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor’a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev alan İspanyol stoper, sonrasında sadece Giresunspor mücadelesinde son 3 dakikada görev yapmıştı. Montero, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.