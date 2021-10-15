Oğuzhan Özyakup’tan 3. dalya!
Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300. karşılaşmasında boy gösterdi.
Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu öncesinde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 3. kez dalya dedi.
Bugüne kadar Beşiktaş forması altında 299 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 61 de asist yapan Oğuzhan, Başakşehir maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı 300. kez giydi. Takımdaki 10. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'la birlikte 3 kez de şampiyonluk elde etti.
Oğuzhan, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak yarım sezonluğuna Feyenoord'a transfer olmuştu.
Beşiktaş formasıyla 300. Maç Oğuzhan Özyakup#İBFKvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/KPdyuqIDk8
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 15, 2021