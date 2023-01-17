Oh be! Arda Güler varmış…

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in haftalar sonra oynaması, 90 artı 1’de gelen galibiyet kadar mutlu etti. Uzatmalarla birlikte oyunda kaldığı 17 dakika bile kalitesini göstermeye fazlasıyla yetti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de Arda Güler sevinci yaşanıyor. Gaziantep FK deplasmanında 90+1'de gelen 2-1'lik galibiyet, şampiyonluk yarışındaki kritik bir eşik olarak kayıtlara geçti. Ancak taraftarları en çok mutlu eden unsurların başında Arda'nın dört hafta sonra süre alması geldi. 17 yaşındaki yetenek, 83'te oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 17 dakika süre buldu. Arda Güler, bu kısa sürede bile hem takımına katkı yaptı hem de futbolseverleri etkilemeyi başardı. Pas dağıttı. Şans yarattı.

BU SEZON 40 DAKİKA OYNADI

Topun hücuma aktarılması konusunda sorumluluk aldı. Arda bu sezon ligde uzatmalar hariç sadece 40 dakika oynadı. En çok süreyi iki gol attığı Kasımpaşa sınavında 21 dakika ile alan yetenekli orta saha, Kayserispor (1), Alanyaspor (8), Ankaragücü (1) ve Giresunspor (3) maçlarında sınırlı dakikalar elde etti. Arda Güler'in sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alması planlar dahilinde.