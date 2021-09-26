Okaka Rizespor’u tek başına devirdi, Başakşehir nefes aldı: 3-0

Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Başakşehir, Stefano Okaka'nın harika oynadığı maçı 3-0 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Hafta içinde teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Rizespor ise, bu maçta da galibiyet alamadı.

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Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Başakşehir ve Çaykur Rizespor, 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’yi yenerek ilk galibiyetini alan ancak, Gaziantep FK’ya yenilen Başakşehir, ligde henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor’u Stefano Okaka’nın şov yaptığı maçta 3-0 devirdi.

Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına Başakşehir deplasmanında çıktı. Ancak 32 yaşındaki İtalyan forvet Stefano Okaka 25., 55. ve 75. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak Başakşehir’i galibiyete taşıyan isim oldu. Başakşehir ligdeki ikinci zaferini elde ederek puanını 6’ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Rizespor ise, 1 puanla son sırada yer aldı.

Rizespor ligde bir sonraki maçını sahasında Galatasaray ile oynayacak. Başakşehir ise, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.