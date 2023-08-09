Okan Buruk: Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada "Genel olarak baktığımızda atılan üç gol ve sayılmayan goller bana 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 3-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maçı ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Büyük avantaj kazandıklarını belirten Okan Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Top bizdeyken ve rakipteyken baskıları doğru yaptık. Oyun kurmaları doğru yaptık. İkinci yarı belli bir dakika sonra topla doğru işler yaptıktan sonra gol pozisyonlarına girdik. Rakibimizin de gol pozisyonları vardı. Maçı başında üstünlük yakaladıkları bölümler oldu. Genel olarak baktığımızda atılan üç gol ve sayılmayan goller bana 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu. Deplasmanda aldığımız bu galibiyet bizim için çok önemli ve değerli. Büyük avantaj kazandık. İki maçtır kornerden gol buluyoruz. Bu da bizim için sevindirici. Genel olarak hepimizin, Türk takımlarının hedefi kazanmak. Puanımızı yükseltmek. Buna verdiğimiz katkı çok değerli. Yolumuz inşallah Şampiyonlar Ligi yolu. İkinci maç için çok büyük avantaj elde ettik.”