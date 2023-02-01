Okan Buruk: Bunlardan ders alacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada "İki gol yedik ve çok pozisyon verdik. Girdiğimiz net pozisyonları da atabilirdik. Daha yüksek skorlu bir maç olabilirdi. Bunlardan ders alacağız ve bundan sonraki maçlarda bunları yaşamamaya çalışacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor’un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyleyen Okan Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son sırada olması kimseyi yanıltmasın, şanssız maçlar yaşıyor demiştik. Maçın hikayesinde buna benzer şeyler oldu. Rakip ilk yarı özellikle yarı sahamıza her geldiğinde net pozisyonlar yakaladı. Bunlar bizim hatamız. Geçiş oyununu, öndeki hızlı oyuncuların geçişteki etkilerini bekliyorduk. Burada zamanlama hataları yaptık. Bazen savunmaya geçişte erken oyundan düştük. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Oyunda kendi adımıza ofansif anlamda inanılmaz rakamlar var. Ceza sahasında buluşmamız ve şutumuz mükemmeldi; ama takım savunması anlamında geçişi iyi yapan böyle bir takıma karşı çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim. İki gol yedik ve çok pozisyon verdik. Girdiğimiz net pozisyonları da atabilirdik. Daha yüksek skorlu bir maç olabilirdi. Bunlardan ders alacağız ve bundan sonraki maçlarda bunları yaşamamaya çalışacağız. İstekli ve arzuluyuz. Kendi seyircimizin önünde ofansif gücümüzü yüksek şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz Savunmanın da işin bir parçası olduğunu çok net şekilde düşünmemiz gerekiyor.”

“EN BÜYÜK REKOR ŞAMPİYONLUK”

Üst üste resmi maç rekorunun kırılması hakkında da konuşan Okan Buruk “Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda hep kazanmamız gerekiyor. Bu puan farkını artırıp ileriye gitmek için sürekli kazanmamız lazım. Rekordan çok bu sene şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bunun içerisinde kazandıkça rekorlar kırılıyor. Oyuncularımız bu rekorun saha içerisinde kıran sahipleri. Statta kenetlenmiş taraftarımızın verdiği enerjiyi net bir şekilde gördük. Burada büyüyerek ilerliyoruz. Bu rekorlarda önce taraftarımızın, camiamızın payı var. Yönetimimiz, biz, hepimiz iyi niyetle çalışıyoruz. İnşallah bu rekoru artıra artıra giderek daha büyük rekorlar kırarız ama bu sene bizim için en büyük rekor şampiyonluk” dedi.

“ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR”

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili ise “Trabzonspor'un iç saha performansı çok iyi. Bugün iç sahada kazandı. Son zamanlarda iç sahada kazanan bir Trabzonspor var ama oyuncu kalitesi olarak yüksek kalitede bir teknik ekibi ve oyuncuları var. Bu bir derbi maçı ve bizim için önemli. Yenilenip bir sonraki maça hazırlanacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. İki takım da hafta arası olmadan dinlenip hazırlansaydı daha güzel bir maç olabilirdi. Yine dört günlük bir süre dinlenmek için yeterli. İki takım da kazanmak isteyecek. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünden daha iyi olmamız gerekiyor” yorumunda bulundu.