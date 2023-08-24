Okan Buruk: Daha farklı Galatasaray olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp tarihine geçmeyi başardı Molde galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarında üst üste 4. galibiyetini alarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik adam olan Okan Buruk, Molde maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Buruk, “Çok pozisyon verdik, karşımızda hazır bir takım vardı. İkinci maç daha farklı olacak. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir Galatasaray olacak. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN YORUMU

Ayrılacağı konuşulan Yunus Akgün’ü ilk 11’de görevlendiren Okan Buruk oyuncusunu, “Yunus Akgün’ün pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal oldu anlamadım. Bugün iyi oynayan Molde tarafıydı, alışık olduğu bir sahada oynuyorlar. Mauro Icardi’nin attırdığı golle güzel bir galibiyet aldık. Bugün daha teknik ve hızlı oyunculara ihtiyacımız vardı. O yüzden Yunus’la başladık. Maçın en iyilerindendi. Onun için kulübümüze gelen teklifler var, kulübümüz karar verecek. Yunus bu kulübün evladı. Burada yetişip büyümüş, önemli işler yapmış bir oyuncu” sözleriyle yorumladı.

“TAKVİYELER YAPACAĞIZ”

Transfer sinyali veren Galatasaray’ın hocası, “Burada önemli eksiklerimiz vardı. Torreira’nın cezası, Ziyech ve Zaha gibi iki önemli transferimizin oynayacak durumda olmaması. Takviyeye ihtiyacımız var, takviyeler yapacağız” dedi.

Okan Buruk sözlerini şöyle noktaladı;

“12-13 yıldır play-off’lardan Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımımız olmadı. Türkiye için Şampiyonlar Ligi’nde bir takımımız olması çok değerli. Maddi olarak kulübümüzün kazanacağı paralar, manevi olarak da ben ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi’nde olması değerli.”

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