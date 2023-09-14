Okan Buruk fıskiye talihsizliği yaşadı! ‘Galatasaray’ı karıştırmak için büyük bir çaba var’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde düzenlenen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın ve yıldız futbolcuların son durumu hakkında konuşan Buruk, antrenmanın sonunda talihsiz bir olay yaşadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, “Benim en büyük hayalım Galatasaray’ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada önemli olan güçlü olmamız, dik durmamız. Dik bir şekilde işimizi en iyi şekilde yapacağız. Maddiyat her zaman ikinci sırada gelir. Galatasaray’ın başarısı şu anda hepimiz için birinci sırada” dedi.

Buruk, takımının lige ve Şampiyonlar Ligi’ne hazır olduğunu belirtirken, “Florya’da güneşli bir gün. Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor gibi ligin yeni takımı, gelişen bir takım, önemli transferler yaptılar. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre.” ifadelerini kullandı.

Buruk ayrıca, Zaha’nın takımla birlikte antrenmanlara başladığını, Ziyech’in 2 gün önce başladığını, Ndombele’nin geçen hafta geldiğini ve yaklaşık 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacağını belirtti. Milli takımdan dönecek olan Bakambu’nun sabah geldiğini ve yarın takımla çıkacağını, Davinson’un ise milli takımda oynadıktan sonra İngiltere’deki eşyalarını alacak ve yarınki antrenmanda takımla beraber olacağını söyledi.

“ÖNEMLİ BİR KADRO KURDULAR”

Okan Buruk’un açıklamaları:

“Bu periyoda hazırız. Hem lige hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma bu anlamda inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Burada da Başkanımız Dursun Özbek, yönetim kurulumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için bir birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz bu sene hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi ile birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu, motive olduğunu görüyoruz. Dolu tribünleri görüyoruz. Sokaklarda Galatasaray taraftarının yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu da beni bir teknik adam olarak çok sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.”

“GALATASARAY’I KARIŞTIRMAK İÇİN ÇABA VAR”

“Dışarıdan da Galatasaray’ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar. Futbolcularımız için, bizim için, herkes için bu şeyleri bekliyoruz. Bizim işimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Bu sene de aynı istek ve arzuyla kazanarak yolumuza devam edeceğiz.”

“HEM SAHADA HEM DIŞARIDA GÜÇLÜ GALATASARAY”

“Ben takımın başındayım, Erden bey her zaman bizimle beraber. Transferde de önemli mesai harcadı. Devamlı yöneticilerimiz bizimle birlikte takıma destek oluyor. Bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Lige ve Şampiyonlar Ligi’ne hazırız. Bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray hem sahada hem dışarıda olacak.”

“Transfer ile ilgili tabii ki yarın akşama kadar süre var. Bu süre içerisinde genç ve bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük.”

“BENİM İÇİN HER ŞEYİN ÜZERİNDE”

“Oyuncularım ve benimle ilgili birçok haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üzerinde gelir. Diğer konular başkanımız ve yönetim kurulumuz ne karar verirse saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. Geçen sene verdiğimiz sözleri tutmak çok önemliydi. Galatasaray’ın tekrar şampiyon olması. Çünkü çok kötü bir sene sonrası Galatasaray takımı yenilendi. Hem yönetim hem teknik heyet yenilendi ve tekrardan çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı.”

“BENDEN MUTLUSU OLAMAZ”

“Bundan sonra hedefimiz bu güçlü Galatasaray’ı devam ettirmek. Ben 11 yaşında bu sahada seçmeye girmiştim. Şu an 50 yaşıma giderken burada teknik direktörüm. Benden mutlusu bu konuda olamaz. Hedefim kendimi mutlu etmekten daha çok Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Bunun içinde hep beraber çaba sarf ediyoruz. Geri kalanı da içimizde halledeceğimizi düşünüyorum.”

“Trabzonspor ve Gaziantep maçını domine ederek bunu gösterdik. Tabii ki Avrupa Kupası’ndaki performansımızdan hepimiz çok mutlu olmadık ama bize göre çok daha hazır bir takıma karşı oynamıştık. Geçen seneyle bu seneye baktığımızda arada 5-6 hafta fark var. Daha öndeyiz, çıkışımızı daha erken yakaladık.”

“BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK”

“Oyuncularımızı daha erken sahaya sürebiliyoruz. Yaklaşık 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden Şampiyonlar Ligi’ne girdi. Ne kadar oynadığımız oyundan çok mutlu olmasak da, çok önemli bir başarıya imza attık. Oyun olarak da değişkenlik gösteren oyunlar ortaya çıkabilir. Hem orta sahada hem forvette hem savunmada birçok şeyi deniyoruz, deneyeceğiz.”

“ÖNEMLİ OLAN ŞABLON”

“Bunlara haftalar geçtikçe daha net kararlar vereceğiz. Önemli olan oyunumuzu ve şablonumuzu oturtmak. Kaliteyi de sahaya doğru şekilde koyduğumuzda yine şampiyonluğun güçlü adayı ve Şampiyonlar Ligi’nde de gruplardan çıkmayı hedeflemiş bir Galatasaray ortaya çıkacak.”

SAKATLARIN SON DURUMU

“Hakim bu hafta antrenmanlarda bizimle beraber olacak. Ndombele tam hazır olmamasına rağmen kadroda bizimle olacak. Bunlara belli süreler verebiliriz. Zaha antrenmana başlayacak. Bu maç mı bir sonraki maç mı, onun durumuna karar vereceğiz. Diğer oyuncularım oynamayı hazır durumda bekliyor.”

“BİRÇOK REKOR KIRDIK”

“Benim için ana hedef şampiyonluktu. Şampiyonluğa giderken birçok rekor kırdık Galatasaray takımı olarak. Hep söylediğim de bunu Okan Buruk olarak değil Galatasaray takımı olarak kırdığımız. Bu seneye de baktığımızda aldığımız galibiyetlerle birlikte teknik adam olarak ulaştığım galibiyet sayısı da benim için önemli. Galatasaray’ın başında çıktığım maçlarda çok hızlı bir şekilde 30 galibiyete ulaştım. Bu bir teknik adam için önemli ve değerli.”

“REKORARIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

“Ama hepsinin üzerine Galatasaray’ı koyuyorum. Galatasaray’ın kırdığı rekorlar çok önemli. Kazandığı kupalar çok önemli. Çok büyük bir şans bu kadar coşkulu bir taraftarımızın olması. Galatasaray sevgisinin inanılmaz bir şekilde arttığını görüyoruz. 7’den 77’ye o tutkuyu tekrar onların gözlerinde görmek benim için çok değerli. Rekorların hiçbir önemi yok. Dediğim gibi önemli olan Galatasaray’ın başarısı, Galatasaray’ın galibiyeti.”

“GALATASARAY’IN ÖNÜ AÇIK”

“Daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz. İyi bir kadroya sahibiz, başarılı olacak bir kadroya sahibiz. Hedefimiz 24’üncü şampiyonluk onun yanında da Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak. Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa’daki başarıyı tekrar ortaya çıkartmak. Kendime inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. Taraftarımız, yönetimimiz, başkanımız hepimiz birbirimize inanıyoruz. Galatasaray’ın önü açık. Galatasaray çok başarılı olacak.”

OKAN BURUK’UN FISKİYE TALİHSİZLİĞİ

Okan Buruk’un konuşmasını sürdürdüğü sırada çimlerin sulama sistemi açıldı. Buruk’un ıslanması üzerine, “Bitirmemiz gerekiyormuş.” diyerek açıklamalarını tamamladı.