Okan Buruk, Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayırmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması beklenen Okan Buruk, İstanbul’a ulaştı.

Paris’ten kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Okan Buruk, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapamayacağını dile getiren Buruk, “Planlı bir programım vardı, İstanbul'a geldim. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok” diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray’ın prensipte anlaşmaya vardığı Okan Buruk ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.