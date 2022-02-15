Okan Buruk, Galatasaray iddialarına cevap verdi!

Galatasaray'da takımın başına getirileceği iddia edilen teknik direktör Okan Buruk ilk kez net ifadelerle açıklama yaptı. Sosyal medyadaki takipleşme sürecini anlatan Buruk, sarı kırmızılı kulüple henüz görüşme olmadığını söyledi.

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Süper Lig’de son olarak Medipol Başakşehir’i çalıştıran ve Fatih Terim’in ayrılığının ardından Galatasaray’ın başına geçeceği iddia edilen Okan Buruk ilk kez net konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Galatasaray’ın başına geçeceğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Bafetimbi Gomis’in kendisini takip etmesi, Burak Elmas’la sosyal medyada karşılıklı takipleşmesine ilişkin ifadeler kullanan Buruk “Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig’deki tüm takımları takip ediyorum” dedi.

‘GÖRÜŞME OLMADI’

Buruk, Galatasaray’da işleri yoluna koyamayan yeni hoca Domenec Torrent’in ardından teknik direktör olacağına ilişkin iddialara ise, “Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul’da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum” sözlerini kullandı.