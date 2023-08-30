SPOR
Abone Ol

Okan Buruk, Galatasaray’ın tarihine geçti

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Molde galibiyetiyle adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

Yayınlanma: 00:34 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Okan Buruk, Galatasaray’ın tarihine geçti

Galatasaray’ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti. (AA)

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!İlginizi ÇekebilirŞampiyonlar Ligi Kura Çekimi: Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!Galatasaray'ın hocası Okan Buruk: Grup kuraları için korkularım varİlginizi ÇekebilirGalatasaray'ın hocası Okan Buruk: Grup kuraları için korkularım varGalatasaray, Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı: 2-1İlginizi ÇekebilirGalatasaray, Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı: 2-1Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ın elde ettiği gelirİlginizi ÇekebilirŞampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ın elde ettiği gelir
Avrupa Avrupa Kupası Galatasaray Okan Buruk Şampiyonlar Ligi UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi
X Reklam