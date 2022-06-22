Okan Buruk iki transfer istedi! Galatasaray’da sürpriz yıldız

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Okan Buruk'un transfer istekleri belli oldu. Buruk'un taleplerinin yanı sıra Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk'un, yönetim ile yaptığı ilk görüşmede stoper takviyesi istediği ortaya çıktı.

Cimbom, Marcao'nun olası vedasını düşünerek hareket edecek. Nelsson'un partneri olarak deneyimli veya gelecek vaat eden genç bir stoper transfer edilecek. Sarı-kırmızılıların en az bir yabancı bir de yerli stoper ile bu bölgeye en az 2 takviye yapması bekleniyor. Stoper rotasyonu, genç oyuncularla tamamlanacak.

Öte yandan Ayhan Akman, Cenk Ergün ile birlikte çalışmak için idari ekibe katılacak.

BALDE HEDEFTE

Galatasaray, transfer gündemine yıldız bir ismi aldı. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve halen boşta olan Keita Balde ile ilgili Cenk Ergün'ün araştırma yaptığı öğrenildi. İspanya'da doğan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Lazio, İnter, Monaco ve Sampdoria'da da oynamıştı.

Ön libero için gündeme Antalyasporlu Fernando geldi. Cimbom, geçen sezon devre arası dönemde Akdeniz ekibine bedelsiz gelen Brezilyalı oyuncunun çıkış opsiyonu olan 1 milyon euroyu ödeme vaadiyle beklemeye geçti. Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'de forma giyen Daniel-Kofi Kyereh, 10 numara; Vitesse ile sözleşmesi sona eren Riechedly Bazoer, stoper adayı.

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