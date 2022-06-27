Okan Buruk ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Okan Buruk, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

Gruplar halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6’ya 6 oyun ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

“BU ÇİMLERİN ÜZERİNE ÇIKMAK…”

Tekrar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Okan Buruk, “Bu çimlerin üzerine çıkmak benim için çok heyecan verici. Çok fazla işimiz, yoğun bir tempomuz var. Bugün başladık. Olumsuz geçen seneyi tekrar pozitife çevirmeye çalışacağız. Takım olarak tamamlandığımızda en yüksek duygularımızı vermemiz gerekiyor. İnşallah onları güzel bir şekilde hazırlayacağız. İnşallah Galatasaray’a yakışır bir takım ortaya çıkartacağız” diye konuştu.

Galatasaray Akademisi’nden çok sayıda oyuncunun antrenmanda bulunduğunu belirten Buruk, “Akademiden gelen oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. Hepsini görmek istiyoruz. Milli takımlarda yer alan 9 futbolcumuz 4 Haziran’da katılacak. Transferler olursa onlar da katılacak. Bizim için bir hedef de akademiden oyuncu çıkarmak. En çok hak edenleri Avusturya’daki kampa götürmek istiyoruz. İnşallah Türk futboluna yeni cevherler katarız” açıklamasını yaptı.

Taraftarlarda pozitif bir hava olduğunu vurgulayan Okan Buruk, “Transfer bizim için çok önemli. Takımımızı oluşturduktan sonra hazırlık maçlarında taraftarlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Heyecanlarını anlıyoruz. Bu sene yine şampiyonluk yarışının içinde olan, şampiyonluğa ulaşan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Hep beraber güzel günler yaşayacağız” açıklamasını yaptı.