Okan Buruk: Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Milot Rashica'nın transferi ile ilgili konuştu. Okan Buruk, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi'nin durumları hakkında da bilgi verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Okan Buruk, “Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz” dedi.

“KADRODA OLMASINI İSTEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ”

Okan Buruk, Rashicanın transfer durumunun sorulması üzerine, “Milot Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo’nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica” cevabını verdi.

Okan Buruk, Mauro Icardi için ise, “Mauro Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ”

Takımının hazır olduğunu söyleyen Buruk, “Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız” ifadelerini kullandı. (DHA)