Okan Buruk: Kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum

Süper Lig'de şampiyon yaptığı Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 1,5 yıldır hiçbir takımı çalıştırmayan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırma isteğini katıldığı programda tekrarladı.

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Son olarak Başakşehir’i çalıştıran ve ismi Galatasaray ile anılan Okan Buruk, NTV’de Kırılma Anı programında açıklamalarda bulundu.

Daha önce formasını giydiği Galatasaray’da teknik direktör olmak istediğini belirten Buruk bir kez daha “Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SORUSU

Fenerbahçe’den teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın başına geçmesi sorulan Okan Buruk, “Kendimi Fenerbahçe’de teknik direktör olarak göremiyorum. Benim için en doğru olan yerin Galatasaray Kulübü olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da belki beni istemez” dedi.

TUDOR İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA

Akhisarspor’u çalıştırken Galatasaray deplasmanında Igor Tudor ile saha kenarında tartışan Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftardan özür dilediği olayla ilgili olarak da, “En sevmediğim şey bir teknik adamın, başka bir teknik adama yapmış olduğu yanlış hareketlerdir. Igor Tudor ile yaptığımız tartışmada hakem beni oyundan attıktan sonra Tudor’un benim üzerime yürümesi beni rahatsız etti. Bu yüzden biraz tatsızlık yaşamıştık. Sonra da ben zaten Galatasaray camiasından özür dilemiştim” yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE MAÇLARI

Fenerbahçe maçlarının kendisi için farklı olmadığını söyleyen Buruk, “Fenerbahçe maçları benim için farklı değil. Büyük takımlara karşı oyuncular ekstra hazırlanıyor. Bu tür büyük maçları kazanmak çok önemli. Futbolculuk dönemimden dolayı, Fenerbahçe’ye karşı kazandığımda kendimi ayrı bir mutlu hissediyorum” açıklamasını yaptı.

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