Okan Buruk: Oyuncular bunlardan etkilenmemeli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları Kopenhag maçındaki geri dönüşün sevindirici olmasına rağmen alınan 1 puandan dolayı mutlu olmadıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park’ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iki yarıda iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İyi başladığımız bir maç oldu. Çok fazla pozisyona girdik. Gole yakın olan taraftık. Seyircimizin desteğiyle önde baskı yaptık, rakibe pozisyon vermedik. Maçı iyi götürürken beklenmedik bir gol yedik. Golden sonra olumsuz hava takımın üzerinde ve statta oluştu. Bunun önüne geçemiyoruz. İlk yarının sonuna kadar gol atma çabamız devam etti. İkinci yarıdaki başlangıç ilk yarının tam tersiydi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık. Orta sahayı zaman zaman kaybettik, pas hataları yaptık, rakibe oynama şansı verdik. Tam oyuncu değişiklikleri yaparken ikinci golü yedik. Değişikliklerden sonra etkili olmaya çalıştık. On kişi kalan rakibe karşı bulduğumuz 2 gol ve geri dönüş bizim için önemliydi. Bugün puan kazanmak önemliydi. Biraz daha vakit olsa maçı kazanma şansımız olurdu. Oyuncularımdan hiç beklemediğim küçük yanlış tercihleri yaptık. Bir puan aldık. Bugünkü beklentimiz 3 puandı, maçı kazanmak istiyorduk. Günün sonunda 2-0’dan gelip bir puan kazanmak bizim açımızdan sevindirici. Kazanamadığımız için tabii ki mutlu değiliz ama geri dönüş psikolojik olarak önemli.”

Hala hazırlık sürecinde olduklarını aktaran Buruk, “Bir yandan yarışan diğer yandan da oyuncularını hazır hale getirmeye çalışan bir takımız. Oyunun büyük bölümünde öndeydik ama 2 kötü gol yedik.” diye konuştu.

“MAÇ İYİ GİTTİĞİ ZAMAN 45. DAKİKADA DEĞİŞTİREMİYORSUNUZ”

Okan Buruk, değişikliklerde geç kalmadığını söyledi.

Değişiklikleri ilk yarıdaki performanslarına göre planladıklarını aktaran Buruk, “Maçın 55. dakikasında 2 oyuncumuzu değişiklik için çağırdık. Şanssız bir şekilde onlar hazırlanırken golü yedik. Oyunda bazı futbolcuların iyi gitmediğini görüp oyuncuları çağırdım. Onların hazırlanması için 2-3 dakikalık bir süre oluyor. İyi oynamadığımız için 2 oyuncu değiştirecektik. Maç iyi gittiği zaman 45. dakikada oyuncu değiştiremiyorsunuz. On dakika oyunu görünce 55. dakika oluyor.” ifadelerini kullandı.

“MAALESEF ISLIKLAR GELİYOR”

Okan Buruk, maç içinde oyuncularının ıslıklanmasını duygusal tepkiler olarak değerlendirdi.

Değişiklikler sırasındaki tepkileri normal karşılayan Buruk, “Bu tür maçlarda kaybederken oyuncu değişikliklerinde maalesef ıslıklar, tepkiler geliyor. Kimi değiştirseniz ıslıklar gelecekti. Muhteşem bir taraftar vardı. Baskıyı ve savunmayı hep beraber yaptık. Bu kadar kişi içinde ıslıklar çıkabiliyor. Bunda çoğunluğun değil, azınlığın olduğunu görüyoruz. Azınlığın olduğunu görmek de bize moral veriyor. İyi olan yanından bakıyorum. Taraftarımızın bize desteği çok fazla. Maçı 2-2’ye getirdiysek taraftarımızın çok büyük rolü var. Oyuncu değişikliklerinde bu tür ıslıklar olabiliyor.” şeklinde görüş belirtti.

“GALATASARAY’I GALATASARAY OLDUĞU İÇİN SEVİYORUZ”

Geçen sezonu şampiyon tamamladıklarını ve başarılı bir takım olduklarını aktaran 49 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok erken. Galatasaray çok başarılı bir takım, geçen sezonun şampiyonu. Bu futbolcular da şampiyon kadromuzdaki oyuncular. Hep çıktıklarında en iyisini yapıyor. Maça da çok iyi başlamışlardı ama duygusal tepkiler zaman zaman oluyor. Bunları azaltmak lazım. Herkesin yanında olan insanları uyarması, Galatasaray’a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Galatasaray’ı Ahmet veya Mehmet’ten dolayı değil, Galatasaray olduğu için seviyoruz. Sahada kim olursa olsun desteklemek zorundayız. Taraftarımız bugün inanılmaz bir şekilde destek verdiler ama ufak tefek tepkiler de olabiliyor.”

“BAZI FUTBOLCULAR TEPKİLERDEN ETKİLENİYOR”

Okan Buruk, bazı futbolcuların tepkilerden etkilendiğini vurgulayarak, “Oyuncular bundan etkilenmemeli. Golü yedikten sonra bazı oyuncularımda düşüşler gördük. Oyuncularım da profesyonel bir iş yapıyorlar. Mental olarak ne kadar güçlü olurlarsa performanslarını sahaya o kadar iyi yansıtırlar. Futbolun içinde bu tepkiler var. Bunu bilerek saha içinde duygusal davranmamamız gerekiyor. İşimiz seyircimizi coşturmak. İsteğim de maçın başındaki oyunu devam ettirmemiz. Daha iyi olmamız gerektiğini farkındayım.” ifadelerini kullandı. (AA)

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