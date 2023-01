Okan Buruk: Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor’u 4-0 mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda, ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz.” dedi.

Buruk, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Giresun’da zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Giresunspor’un, sezonun ilk yarısında hem Fenerbahçe’yi, hem de Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ettiğini anımsatan Buruk, şöyle konuştu:

“Ne kadar sürpriz bir takım olduğunu bugün de maçın belli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0’lık bir galibiyet bizim için önemli. Giresunspor’un iyi oyununun da hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor sahada vardı. Belki sonlandırmada problem yaşadılar. Ama oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Skora bakarak herkes bizi muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde çok daha iyisini yapabilecek güçteyiz.”

Bugünkü galibiyeti Kulüp Başkanı Dursun Özbek’e armağan etmek istediğini vurgulayan Buruk, “Biliyorsunuz o Giresunlu. Bugün burada bizimle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. Ona armağan etmek istiyorum.” diye konuştu.

ROTASYON

Buruk, rotasyonlar yaptıklarını, bugün oyuna giren futbolcularından gereken katkıyı aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değişiklikler yapıyoruz, yerli yabancı, bu anlamda kararlar alıyoruz. Bazen maç maç alıyoruz. Oyun içi değişiklikler de önemli. Giren oyuncuların bize katkı sağlaması çok önemli. Bugün oyuna giren oyuncularımızın katkısını gördük.”

Yusuf Demir’in ayağında sakatlığının bulunduğunu, bir haftadır kendileriyle çalışamadığını belirten Buruk, iyileştiği zaman onu da kazanmak istediklerini vurguladı.

“KADRO YOKKEN DE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK DEDİK”

Galatasaray takımının her zaman hedefi şampiyonluk olduğunu kaydeden Buruk, şunları ifade etti:

“Uzun zaman önce meşalenin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz bir yandan. Rakiplerimiz de çok güçlü. Aslında ligdeki her takım önemli, çok değerli. Her maç zor oluyor. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda, ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray takımının her zaman hedefi şampiyonluk oluyor. Ben de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen bir taraftarımız var bize destek veriyorlar. Taraftarımızı mutlu eden bir futbol ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun da meyvelerini galibiyetlerle alıyoruz. Rekor kırmak güzel. Ama en önemlisi şampiyon olmak. İlk hedefimiz şampiyonluk.”

“BİZDEN AYRILACAK OYUNCULAR VAR”

Buruk, transfer çalışmalarını da değerlendirerek, “Takımımızı her türlü olumsuzluğa, şanssızlığa karşı güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilerde destek olacak oyuncuları içeri katmak istiyoruz. İnşallah transfer dönemini iyi bir şekilde geçiririz. İçeriye 2-3 oyuncu katabilirsek, bizi geliştirecek. Elimizde de bizden ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncuların bazılarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Bu anlamda da istekler var. Bu şekilde yol alabilirsek oradaki değişimleri de doğru bir şekilde yapmak istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı. (AA)