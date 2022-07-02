Okan Buruk transfer raporunu verdi! Galatasaray’ın eli kolu bağlı…

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk’un transfer talebine Dursun Özbek yönetimi yanıt vermeye çalışıyor. Yüksek bonservis ve maaş talepleri, Galatasaray'ı transferde zorluyor...

Sozcu.com.tr

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Abdülkerim ve Kazımcan'ı renklerine katan Galatasaray'da yabancı takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Buruk'un raporu doğrultusunda dünyayı tararken ince eleyip sık dokuyor.

İşte son durum:

– Okan Buruk; 6 (ön libero), 8 (iki yönlü orta saha), 10 (forvet arkası), forvet ve sağ ya da sol açık istiyor.

– Stoper takviyesi mutlaka yapılacak. Rotasyonda 4 iyi stoper olacak.

MERT + KAAN 12 MİLYON €

– Onur Bulut, sağ bekteki yerli adaylardan biri. Ancak farklı alternatiflere de bakılıyor.

– Sassuolo ile iki oyuncu için görüşülüyor. Ancak İtalyan kulübü Mert Müldür için 7 milyon, Kaan Ayhan için de 5 milyon Euro istiyor. Yönetim bu rakamları çok yüksek buluyor.

DENAYER ÇOK UÇMUŞ!

– Jason Denayer “Galatasaray'ın çocuğu” olarak görülüyor. Ancak maaş beklentisi çok yüksek olduğu için görüşmeler askıda.

– Merkez orta saha için William Carvalho (30 / Portekiz) ve Morgan Sanson (27 / Fransız), listenin ilk sırasında.

– Listedeki isimlerden biri Efecan Karaca. Ancak Alanyaspor'un istediği bonservis bedeli, yönetime geri adım attırdı.

TEKNİK EKİP GENİŞLİYOR

Avrupa’da pek çok kulübünün kullandığı ‘pozisyon antrenörlüğü' Galatasaray'ın da gündeminde. Sarı- kırmızılılar, her bölge için ayrı bir antrenör istihdamı planlıyor. Kaleci antrenörlüğüne forvet, orta saha ve savunma antrenörlüğü de eklenecek. Bu isimler, sadece kendi bölgelerinin oyuncularının gelişiminden sorumlu olacak. Geri dönmesi gündemde olan Tuğberk Tanrıvermiş'in ise Avrupa planları olduğu belirtiliyor.