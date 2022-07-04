Okan Buruk’tan forvet raporu: ‘Katkı vereceğini düşünmüyorum’

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, ilk çalışmalarının ardından yönetimle transfer görüşmesi yaptı. Buruk, Galatasaray'ın acil golcü transferi yapması gerektiğini belirtirken mevcut forvetler Diagne, Gomis ve Mohamed için raporunu da yönetime sundu.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da golcü transferi konusu Teknik Direktör Okan Buruk'un gündeminin başında yer alıyor.

Buruk, mevcut forvetlerin yetersiz olduğunu belirtip yönetimden 1'i yerli 3 forvetin transferini talep etti. Deneyimli teknik adamın istediği yerli forvetler Umut Bozok veya Halil Dervişoğlu. Yönetim, iki futbolcudan birini kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor. Yabancı forvette ise en güçlü aday Norveçli Botheim. Ocak ayında 7. 5 milyon euroya gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle ayrılık kararı alan Botheim'in bonservisi elinde bulunuyor.

Okan Buruk’un mevcut golcülerle ilgili hazırladığı rapor:

Diagne: Geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdi. Hiç çalışmadığı ortada. Eski gücünü yakalaması uzun sürer. Çok çalışmalı ama sakatlıkları bu duruma engel olabilir. Kamp sonuna kadar akıbeti belli olacaktır. Şu an katkı vereceğini düşünmüyorum.

Gomis: Hazır olan tek isim olarak Gomis'i söyleyebiliriz. Golcülüğü ve kondisyon gücü yerinde ama ilerleyen yaşından dolayı tam randıman alamayabiliriz. Kadroda olması elbette bize artı bir avantaj sağlayacaktır. Tek başına bu yükü kaldıramayacağını düşünüyorum.

Mohamed: Mostafa Mohamed'in aklı bonservis konusunda. Zamalek'e ödenmesi gereken 4 milyon dolarlık bir meblağ var. Mostafa da bu durumun sonuçlanmamasını kafasına takıyor. Ödeme krizi aşıldığında Mostafa, kendisini daha çok sahaya verecektir.