Okan Buruk’tan Galatasaray açıklaması! ”Kendime yakıştırıyorum”

Yeni sezon öncesi seçim gündemiyle meşgul olan Galatasaray'da teknik direktör olarak adı geçen Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de son olarak Başakşehir’de şampiyonluk yaşayan ve sonraki sezonun ortasında görevinden ayrılan Okan Buruk, adının sıkça anıldığı Galatasaray teknik direktörlüğü görevi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. NTV’de yayınlanan Kırılma Anı isimli programa konuşan Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

“YUKARILARA ÇIKMAK İSTİYORUM”

”Süper Lig’de birçok takım çalıştırdım. Galatasaray’a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye’de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu. Galatasaray’da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray’ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum.”

“SOKAK BİR AYNA”

”Birçok insandan bunu alabilmek de çok önemli. Sokak bir ayna tabii ki. Sokaktan size insanlar sevgisini ilgisini gösteriyor. Birçok yerden bunu duymak çok önemli, çok değerli. Bir sonraki teknik adam olarak beni görmeleri bu anlamda önemli.”

“BU BENİM İÇİN BİR HAYAL”

”O yüzden inşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Galatasaray’da ilerleyen zamanlarda bir hoca değişikliği olacaksa, tabii ki mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Onun dışında bir değişim olursa, tabii ki Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Ama dediğim gibi hayırlısı en doğru zamanda olsun. Benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum.”

”KENDİME TAKIM ARAMIYORUM”

”Kendim bu anlamda hazır hissediyorum. Olursa tabii ki seve seve Galatasaray’a hizmet etmek isterim. Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi. Hep bekledim. Yani aslında kendime takım aramıyorum. Ama Galatasaray’ın böyle bir düşüncesi olursa ben de maddi-manevi hiçbir şey düşünmeden camiaya hizmet etmeyi çok istiyorum.”