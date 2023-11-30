Okan Buruk’tan, Manchester United maçı sonrası ofsayt tepkisi: Anlamadım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken, Icardi'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen pozisyonu hakında konuştu. Buruk, kadro tercihlerinin nedenlerine ve Ndombele'nin performansına da değindi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, “Bugün kazanmak için çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Oyuna iyi başladık. Gol yiyene kadar iyi taraftık. İki tane muhteşem gol attılar. Son vuruşlar önemliydi. 2-1 yaptık. Oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Goller bulabileceğimizi düşündüm. 3-1 sonrası biraz düştük. Sonra 3-2’yi bulduk ve son bölümde gol yiyip maçı da kaybedebilirdik. Son bölüm Rus ruletine döndü. Kaybetmemek önemliydi. Günü Manchester United’ın üstünde bitirdik. Kopenhag oynamadı. Son maça kaldı. Her türlü son maça kalacaktı. Son maçı kazandığımız takdirde kendi kaderimizi belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

NDOMBELE’NİN PERFORMANSI

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının defansif stratejileri ve Ndombele’nin performansı hakkında da konuştu:

“Tabii ki Victor stoperde, Kaan orta sahada düşündüğümüz konulardan biriydi. Kaan’ı neden tercih ettim. Kaan daha formda, daha hazır bir oyuncu. Victor’un maç sayısı biraz daha az. Geriden oyun kurmada Kaan bizim için çok önemli oluyor.”

“Rakip topu ilk yarı bize verdi. Maç sonunda yüzde 58’lik bir topla oynama vardı. İlk yarı bu daha da fazlaydı. Ndombele’nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Maalesef takım gerideyken hangi oyuncu olursa olsun ses çıkıyor. O anda hangi oyuncu çıksa tepki olabilirdi. Ben de alkışlarımla çıkarttım. Ben oyuncularımdan memnunum.”

“TÜRK FUTBOLUNU GÖSTERDİK”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımının son 16 turuna kalma hedeflerini dile getirdi.

Buruk, “Ümidim Galatasaray’ı son 16’da görmek. Avrupa’da bizimle aynı anda 2 maç vardı. Muhteşem atmosferi, muhteşem oyunu gösterdik. Türk futbolunun nerede olduğunu göstermiş olduk. Victor’u dördüncü olarak değil ama maçın hikayesi olarak öyle düşündüm. Kaan’ın oyun kurmasının önemli olduğunu düşündüm. Kenar oyuncularıyla baskı yapıyorlardı. Victor’a güveniyorum. Yine onu oynatacağız. Bu maç özelinde bir karardı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE 45, İNGİLTERE’DE 60”

Buruk, takımın performansından duyduğu memnuniyeti de belirtti:

“Oyundan çok memnunum. Bugün Sanchez bizim için kilit bir oyuncuydu. Onun olmadığı bir senaryoda iyi oynadık. Yüzde 58 topa sahip olma. Maçın genelinde oyuna hükmeden taraftık. Manchester United gibi önemli bir takıma karşı üstünlüğü kurabilmek önemliydi. Oyuncularımdan memnunum. Biz Türkiye Ligi’nde maçları oynuyoruz. Manchester, Premier Lig’de oynuyor. Türkiye’de top 45 dakika oyunda kalıyor. İngiltere’de ise 60 dakika. Türkiye’den çıkıp böyle takımlara karşı oynamak bizim için önemli.”

“KOPENHAG MAÇINA BENZEDİ”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Angelino’nun Avrupa maçlarında tercih edilmesi hakkında sorulan bir soruya, takımının performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, “Türkiye Ligi’nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. Burada tercihlerimizi sol bekte kullanıyoruz. Son 2 maçı Kazımcan ile oynadık. İki tane Bayern Münih maçını bu maçtan daha iyi oynadık. Bu maç biraz daha Kopenhag maçına benzedi. 2 farktan geri geldik. İlk Manchester United maçını 3. sıraya koyabilirim. Bu maç da 4., 5. sırada yer alabilir.” ifadelerini kullandı.

“OFSAYT KARARINI ANLAMADIM”

Ayrıca, Buruk Icardi’nin ilk yarıda attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili de konuştu:

“Bu otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih’in attığı golde göremedik. Orada çalıştı mı, çalışmadı mı? Hakem 2 kere oyunu başlatmadı. Televizyondan verilmedi. Orada soru işaretleri vardı. Bugün de ikisini de söyleyebilir. Telefondan baktım net bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. Ben anlamadım. İlerde bununla ilgili de bir düzenleme olacak. Olumlu ya da olumsuz yarım santimetre. Bayern maçında hakem ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız aslında.”